Василий Небензя обвинил Запад в «двойных стандартах» по ситуации на Украине и в секторе Газа

Украинские беженцы бегут из Израиля обратно на Украину заявляя, что там намного безопасней, чем на территории еврейского государства.
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