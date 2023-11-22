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Военное обозрение

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Василий Небензя обвинил Запад в «двойных стандартах» по ситуации на Украине и в секторе Газа

Василий Небензя обвинил Запад в «двойных стандартах» по ситуации на Украине и в секторе Газа

Украинские беженцы бегут из Израиля обратно на Украину заявляя, что там намного безопасней, чем на территории еврейского государства.

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