Полицейские в Кизляре почтили память коллег, погибших в 2010 году в результате двойного теракта

В Кизляре почтили память жертв двойного теракта, который произошел 12 лет назад. 31 марта 2010 года в Кизляре 2 террориста-смертника привели в действие взрывные устройства, в результате чего погибли 9 правоохранителей.
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