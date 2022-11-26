Politico: Вашингтон делает именно то, чего хочет российский президент

Высшие европейские чиновники в ярости от поступков администрации главы США Джо Байдена и теперь обвиняют американцев в том, что они откровенно наживаются на конфликте на Украине, в то время как страдают страны ЕС.
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