Беременных россиянок захотели обеспечить бесплатным проездом на такси

Инициатива направлена на облегчение доступа беременных к регулярным медосмотрам и на снижение финансовой нагрузки Предоставлять беременным женщинам бесплатный или льготный проезд на такси предложила депутат Госдумы Яна Лантратова.
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