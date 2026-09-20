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Регионы России

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Тренер «Севильи» Луис Гарсия раскритиковал исключение Рафињи из номинаций на «Золотой мяч»

Тренер «Севильи» Луис Гарсия раскритиковал исключение Рафињи из номинаций на «Золотой мяч»

Главный тренер футбольного клуба «Севилья» Луис Гарсия Пласа выразил удивление тем, что полузащитник «Барселоны» Рафиња не был номинирован на престижную награду «Золотой мяч» в 2026 году.

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