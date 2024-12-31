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Министр Белоусов пригласил россиян поднять бокалы за защитников Родины

Министр Белоусов пригласил россиян поднять бокалы за защитников Родины

Министр обороны России Андрей Белоусов предложил накануне Нового года поднять бокалы за тех, кто находится на передовой в зоне специальной военной операции и выразил благодарность семьям военнослужащих, волонтерам и работникам ОПК.

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