Berg PRESS

459 подписчиков

Президент Путин: Россия и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства

Президент Путин: Россия и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что РФ и КНР вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства, изменили его масштаб и создали условия для движения вперед.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх