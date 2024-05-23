Могила Бандеры в Германии стала местом политических прокламаций

В Мюнхене на могиле лидера «Организации украинских националистов» (запрещена в России как экстремистская) Степана Бандеры неизвестные разрисовали памятник характерным надписями на украинском языке «Нам нужны выборы».
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