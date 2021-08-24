Главные заявления Путина на съезде "Единой России"

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Александр Ширай
Никто не в восторге от ЕР в Думе, но одну инициативу этого года всё же стоило заметить. В этом году граждане могли в интернете повлиять на выдвижение кандидатов от ЕР. В период выдвижения были доступны интернет ресурсы, где можно было поддержать своего кандидата. Пусть это не очень афишировалось, но это всё же прогресс. Мы могли хотя бы немного повлиять на список кандидатов от партии, чтобы на выборах можно было иметь хотя бы минимальное представление о кандидате, а не голосовать за тех, кого дают.

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