Главные заявления Путина на съезде "Единой России"

РЕН ТВ НовостиПолитикаГлавные заявления Путина на съезде "Единой России" Российская экономика восстанавливается, и это позволяет государству поддержать тех, кто нуждается в помощи.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ШирайНикто не в восторге от ЕР в Думе, но одну инициативу этого года всё же стоило заметить. В этом году граждане могли в интернете повлиять на выдвижение кандидатов от ЕР. В период выдвижения были доступны интернет ресурсы, где можно было поддержать своего кандидата. Пусть это не очень афишировалось, но это всё же прогресс. Мы могли хотя бы немного повлиять на список кандидатов от партии, чтобы на выборах можно было иметь хотя бы минимальное представление о кандидате, а не голосовать за тех, кого дают.Комментировать
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