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Царьград

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В британском парламенте посмотрели 200 серий "Маши и Медведя"

В британском парламенте посмотрели 200 серий "Маши и Медведя"

Целые сутки взрослые политики искали в популярном мультике для детей "руку Кремля". В Вестминстере произошел необычный инцидент: более полусотни британских парламентариев добровольно провели почти 24 часа у экранов, чтобы разобраться в природе популярности российского мультсериала.

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