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Царьград

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Суровые испытания: жительница Суджи спасалась дождевой водой при ВСУ

Суровые испытания: жительница Суджи спасалась дождевой водой при ВСУ

Жительница Суджи Людмила Каплунова делится переживаниями о времени оккупации ВСУ. Она выживала, собирая дождевую и снеговую воду, несмотря на угрозы со стороны войск.

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