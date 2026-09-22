Водитель на Кубани попытался подкупить инспектора ДПС за 20 000 рублей

В Краснодарском крае вступил в силу приговор водителю Рустаму Хакулову, который в январе 2026 года на посту ДПС «Успенский» попытался передать инспектору 20 000 рублей за отказ от медосвидетельствования.
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