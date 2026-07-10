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Прораб Днепропетровщины

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Підсумки червня: головні зміни на будівельному ринку та найгучніші забудови місяця

Підсумки червня: головні зміни на будівельному ринку та найгучніші забудови місяця

Червень став одним із найбільш насичених місяців для будівельної галузі України. За цей час уряд оновив правила визначення вартості будівництва, розпочав підготовку нових законодавчих змін щодо оскарження дозвільної документації, а представники девелоперського ринку вкотре закликали державу сформувати довгострокову житлову стратегію відновлення країни.

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