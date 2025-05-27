Энтони Эдвардс о 16 очках в 4-м матче: «Не считаю, что у меня были проблемы»

В 4-й игре серии против «Оклахомы», которую «Миннесота» проиграла (126:129), Эдвардс набрал 16 очков (это его второй худший результат в текущем плей-офф), а также сделал 4 подбора и отдал 6 передач при 5 потерях.
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