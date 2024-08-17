Daily Mirror: отложенный будильник приводит к усталости и разбитости по утрам

Невролог и эксперт по лечению бессонницы Линдси Браунинг предупредила, что привычка ставить повторный сигнал будильника негативно отражается на самочувствии и работоспособности человека, приводит к усталости и разбитости по утрам.
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