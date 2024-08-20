Депутат отказалась запрещать мигрантам переезжать в Россию вместе с семьями

НН

Неважно Неважно

Правильно наши депутаты в обычную поликлинику не ходят у них своя. Дети учатся в элитных школах. В общественном транспорте они не ездят. Поэтому они и против . они живут в своем далёком от людей мире. Им плевать на простых людей.