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Депутат отказалась запрещать мигрантам переезжать в Россию вместе с семьями

Депутат Светлана Бессараб считает, что не нужно вводить запрет на переезд мигрантов в Россию с семьями.

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Комментарии
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НН
Неважно Неважно
Правильно наши депутаты в обычную поликлинику не ходят у них своя. Дети учатся в элитных школах. В общественном транспорте они не ездят. Поэтому они и против . они живут в своем далёком от людей мире. Им плевать на простых людей.
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18 час.
И
Игорь
Этого бесаараба надо саму депортировать в среднюю Азию вместе со всем ейным выродком
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18 час.
РМ
Раиса Мелькумова
В ГД сидят, а не работают враги нашей страны? Как можно не любить свой народ, чтобы отстаивать чужие интересы?
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18 час.

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