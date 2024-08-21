Последняя услуга Пашиняна: Путин избавился от третьего лишнего

Владислав Владислав

А я не верю в Азербайджан и не верю Алиеву от слова "абсолютно". Мигранты азербайджанские - одни из самых наглых в России. Я доверяю Путину и раз он заключил союз с Алиевым значит СЕЙЧАС России это НУЖНО.