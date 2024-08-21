Коллаж Царьграда Президент России Владимир Путин провёл государственный визит в Азербайджан. Это восьмой визит Путина в Баку за время его президентства и его третья очная встреча с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2024 году.
Последняя услуга Пашиняна: Путин избавился от третьего лишнего
Комментарии
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Балу -
А к армянам на Кавказе кто-нибудь относится хорошо?...
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19 час.
Владислав Владислав
А я не верю в Азербайджан и не верю Алиеву от слова "абсолютно". Мигранты азербайджанские - одни из самых наглых в России. Я доверяю Путину и раз он заключил союз с Алиевым значит СЕЙЧАС России это НУЖНО.
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14 час.
Владислав Владислав
Алиев ... Вы верите Алиеву ? Не смешно. Явно у Путина есть план, чтобы не дать ему соскочить с крючка...
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14 час.
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