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Последняя услуга Пашиняна: Путин избавился от третьего лишнего

Последняя услуга Пашиняна: Путин избавился от третьего лишнего

Коллаж Царьграда Президент России Владимир Путин провёл государственный визит в Азербайджан. Это восьмой визит Путина в Баку за время его президентства и его третья очная встреча с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2024 году.

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Комментарии
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Балу -
А к армянам на Кавказе кто-нибудь относится хорошо?...
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19 час.
Владислав Владислав
А я не верю в Азербайджан и не верю Алиеву от слова &quot;абсолютно&quot;. Мигранты азербайджанские - одни из самых наглых в России. Я доверяю Путину и раз он заключил союз с Алиевым значит СЕЙЧАС России это НУЖНО.
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14 час.
Владислав Владислав
Алиев ... Вы верите Алиеву ? Не смешно. Явно у Путина есть план, чтобы не дать ему соскочить с крючка...
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14 час.

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