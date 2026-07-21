ВЦИОМ выявил, что 25% русских имеют опыт работы онлайн

Согласно исследованию ВЦИОМ от 10 июля 2026 года, 25% русских работают через онлайн-сервисы. Платформенная занятость привлекает 44% респондентов, особенно молодёжь, однако 56% русских предпочитают традиционные трудовые отношения.
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