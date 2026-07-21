Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 583 подписчика

ВЦИОМ выявил, что 25% русских имеют опыт работы онлайн

ВЦИОМ выявил, что 25% русских имеют опыт работы онлайн

Согласно исследованию ВЦИОМ от 10 июля 2026 года, 25% русских работают через онлайн-сервисы. Платформенная занятость привлекает 44% респондентов, особенно молодёжь, однако 56% русских предпочитают традиционные трудовые отношения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии