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Шняги.Нет

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Юмор дня: улыбнись и поделись с другом

Юмор дня: улыбнись и поделись с другом

Ближе к концу понедельника особенно приятно получить от кого-то забавную картинку. Открываешь её, улыбаешься, отправляешь что-то в ответ — и переписка, которая весь день крутилась вокруг рабочих вопросов, сразу становится теплее.

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