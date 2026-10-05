Юмор дня: улыбнись и поделись с другом

Ближе к концу понедельника особенно приятно получить от кого-то забавную картинку. Открываешь её, улыбаешься, отправляешь что-то в ответ — и переписка, которая весь день крутилась вокруг рабочих вопросов, сразу становится теплее.
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