U.S. and Ukraine Sign Landmark Drone Cooperation Agreement

Ukraine and the United States have signed a bilateral statement of intent that lays the groundwork for an unprecedented defense partnership, allowing Ukrainian combat drones to be exported to the United States for military testing, according to two sources familiar with the agreement who spoke to RFE/RL.
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