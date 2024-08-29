В 22 регионах России выявлена лихорадка Западного Нила

Роспотребнадзор отчитался о ситуации с распространением лихорадки Западного Нила в России. По информации ведомства, на данный момент в стране наблюдается незначительное превышение уровня заболеваемости этой лихорадкой, соответствующая публикация размещена на официальном сайте Роспотребнадзора.