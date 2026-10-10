Зачем нужна тихая радость и как перестать гнаться за большими достижениями

Культ больших побед Нас учили, что счастье нужно заслужить. Вот получишь повышение, вот выйдешь замуж, вот купишь квартиру — тогда и отдохнешь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Наследуются ли до...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым