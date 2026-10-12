Turf racing maintains interest at Keeneland as Breeders' Cup looms

The best weekend horse racing was on the turf, and much of that was at Keeneland, site of the Breeders' Cup World Championships Oct.
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