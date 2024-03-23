Пострадавших в теракте в "Крокусе" направили в 12 больниц Москвы

Известия/Эдуард Корниенко Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил, что пострадавшие в теракте 22 марта в подмосковном "Крокус Сити Холле" были госпитализированы в 12 больниц столицы.
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