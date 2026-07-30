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«Я многих подставил»: через что прошёл Иван Добронравов и как болезнь отца изменила его жизнь

«Я многих подставил»: через что прошёл Иван Добронравов и как болезнь отца изменила его жизнь

В 13 лет Иван Добронравов сыграл одну из главных ролей в драме Андрея Звягинцева «Возвращение», которая покорила Венецианский фестиваль.

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