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Аргументы недели

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Юрий Трутнев рассказал, что их колонна попала под обстрел на Донбассе

Юрий Трутнев рассказал, что их колонна попала под обстрел на Донбассе

Вице-премьер - полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал журналистам о том, как его автомобильная колонна попала под артиллерийский обстрел в зоне проведения специальной военной операции.

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