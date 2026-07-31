Что делать, если ужалила оса: первая помощь

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Приятные летние моменты могут омрачить неожиданные неприятности — например, укус осы. Для большинства людей он не несёт серьёзной угрозы, но такая встреча может надолго испортить настроение, а в отдельных случаях — стать поводом для обращения к врачу.