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Что делать, если ужалила оса: первая помощь

Что делать, если ужалила оса: первая помощь

Приятные летние моменты могут омрачить неожиданные неприятности — например, укус осы. Для большинства людей он не несёт серьёзной угрозы, но такая встреча может надолго испортить настроение, а в отдельных случаях — стать поводом для обращения к врачу.

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