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«Дорогая подруга»: 6 знаков зодиака, от которых стоит держаться подальше

«Дорогая подруга»: 6 знаков зодиака, от которых стоит держаться подальше

«Дорогая подруга»: 6 знаков зодиака, от которых стоит держаться подальше Юлия ПономареваВ поисках настоящей подруги, способной поддержать в трудную минуту, мы стремимся раскрывать свою душу и делиться сокровенными мыслями.

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