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Хазин: Запад в ярости от спецоперации РФ, поскольку считал Украину своей добычей

Хазин: Запад в ярости от спецоперации РФ, поскольку считал Украину своей добычей

Запад считает специальную операцию РФ на Украине посягательством на свою собственность. Коллективный Запад болезненно воспринял СВО по демилитаризации Украины и ответил взрывом русофобии, потому что уже считал территорию страны своей добычей.

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