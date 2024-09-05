Дворцы культуры и библиотеки в Чехове провели день открытых дверей

Учреждения культуры городского округа Чехов организовали дни открытых дверей. Горожане пообщались с руководителями кружков и секций, поучаствовали в мастер-классах и посмотрели выступления творческих коллективов.
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