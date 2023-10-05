Спасатели продолжают искать пропавшего рыбака в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается поиск мужчины в районе имени Лазо, где спасатели из поисково-спасательного отряда села Ракитное, входящего в состав Главного управления МЧС России по региону, проводят поисковую операцию.
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