Свыше 1,5 тысячи телеграм-каналов включилось в сбор гуманитарной помощи

Волонтеры Санкт-Петербурга и Ленобласти попали в ТОП-10 Более 1,5 тысячи телеграм-каналов включилось в волонтерскую деятельность и сборы гуманитарной помощи для приграничных регионов и жителей областей в зоне боевых действий.