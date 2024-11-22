Свыше 1,5 тысячи телеграм-каналов включилось в сбор гуманитарной помощи

Волонтеры Санкт-Петербурга и Ленобласти попали в ТОП-10 Более 1,5 тысячи телеграм-каналов включилось в волонтерскую деятельность и сборы гуманитарной помощи для приграничных регионов и жителей областей в зоне боевых действий.
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