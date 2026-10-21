Публичное обращение бывших руководителей спецслужбы, полиции и военной разведки Сербии к представителям силовых структур с призывом «встать на сторону Конституции и закона» на парламентских выборах 25 октября отдают духом событий 5 октября, заявила в среду сербская оппозиционная журналистка Сюзана Трнинич.