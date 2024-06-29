Вот уже на протяжении нескольких лет наша страна проводит мероприятия по присмирению буйных соседей.
Почему силовики будут предлагать преступникам контракт с армией?
Комментарии
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лл
лина любимцева
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ!!! Преступник будет и в Армии преступником. Натуру, неким контрактом, не изменишь... Это теперь что, сделают так, что РОССИЯНЕ БУДУТ БОЯТЬСЯ СОБСТВЕННУЮ АРМИЮ?!! И не будут знать - чего от нее можно ожидать?!!... Нам криминала во власти - ВО!! Теперь еще и Армию сделают криминальной?!! КАРАУЛ!!!
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2 час.
Дмитрий Бакланов
Преступники разные бывают. Например, севший за убийство при превышении пределов необходимой самообороны.
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2 час.
ЕК
Елена Князева
Те,кто категорически нет. Собирайтесь,и вперёд. На передовую. Там вас ждут.
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1 час.
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