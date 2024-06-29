Почему силовики будут предлагать преступникам контракт с армией?

лл

лина любимцева

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ!!! Преступник будет и в Армии преступником. Натуру, неким контрактом, не изменишь... Это теперь что, сделают так, что РОССИЯНЕ БУДУТ БОЯТЬСЯ СОБСТВЕННУЮ АРМИЮ?!! И не будут знать - чего от нее можно ожидать?!!... Нам криминала во власти - ВО!! Теперь еще и Армию сделают криминальной?!! КАРАУЛ!!!