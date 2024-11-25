Бюджет казанцев на новогодние подарки увеличился на 28%

Казань возглавила рейтинг мегаполисов по увеличению бюджета на новогодние подарки. В прошлом году жители города планировали потратить 13,3 тысячи рублей, а в этом году сумма выросла на 28%, составив 17 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии