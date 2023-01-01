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Сафиуллин вышел в основную сетку в Аделаиде

88-я ракетка мира Роман Сафиуллин прошел квалификацию на турнире ATP в Аделаиде. В финальном раунде он обыграл №98 Вашека Поспишила – 6:7(5), 6:2, 6:3.

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