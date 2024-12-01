Сырные шарики на закуску без возни с тестом: для основы нужны яйца и рис

ырные шарики обычно готовятся на основе теста, что требует замешивания и занимает много времени. Давайте изменим основной ингредиент и вместо теста используем рис: это позволит значительно упростить процесс и сократить время приготовления.
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