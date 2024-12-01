Steak Lovers
STEAK LOVERSЕДАПУТЕВОДИТЕЛЬРЕЦЕПТЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Steak Lovers

18 917 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Блинов
    Это не шурпа, а шулюм. Шурпа - мясо кладут в разогретое масло - тем самым "запечатывают" белок, для любителей также о...Вкуснее супа вы н...
  • Алла Макарова
    Это вкусно, мне понравилосьЗа 10 минут делае...
  • Алекс Кузь
    Пижонят повара. Сыр сам по себе и блюдо и деликатес. Но нет коров и скотины на просторах рф. Молоко дорого. Давайте р...Стакан кефира и н...

Сырные шарики на закуску без возни с тестом: для основы нужны яйца и рис

Сырные шарики на закуску без возни с тестом: для основы нужны яйца и рис

ырные шарики обычно готовятся на основе теста, что требует замешивания и занимает много времени. Давайте изменим основной ингредиент и вместо теста используем рис: это позволит значительно упростить процесс и сократить время приготовления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх