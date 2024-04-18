Убийство мигранта русским полицейским сняли на видео и выложили в сеть: азербайджанская диаспора с оружие в руках требовала выдать виновного пикет с портретами погибшего Убийство по неосторожности жителя Узбекистана во время задержания стало поводом для обострения межнациональной розни в Новосибирской области.