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  • vladstamp
    Отправить это отделение полиции, в полном составе на постоянную работу в Тикси. А полицейских из Тикси перевести на и...И снова Бастрыкин...
  • александр муравьев
    Странное правосудие. Особенно в отношении мигрантов.Мигрант в Новосиб...
  • Владимир Аверков
    приехал азер вписываться за узбека?....автор ничего не путает?Убийство мигранта...

Убийство мигранта русским полицейским сняли на видео и выложили в сеть: азербайджанская диаспора с оружие в руках требовала выдать виновного

Убийство мигранта русским полицейским сняли на видео и выложили в сеть: азербайджанская диаспора с оружие в руках требовала выдать виновного

Убийство мигранта русским полицейским сняли на видео и выложили в сеть: азербайджанская диаспора с оружие в руках требовала выдать виновного пикет с портретами погибшего Убийство по неосторожности жителя Узбекистана во время задержания стало поводом для обострения межнациональной розни в Новосибирской области.

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Комментарии
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С
Серега
Загорелые-окончательно оборзели! Пора отправить их на-родину!!! И ещë-вчера, надо было делать это!!!
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7 час.
ГМ
Георгий Михалев
Всех собравшихся диких животных, расстрелять из пулеметов.
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6 час.
Владимир Аверков
приехал азер вписываться за узбека?....автор ничего не путает?
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2 час.

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