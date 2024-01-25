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Протест США: Россия «отбирает» Курилы у Америки и Японии — лучшие системы вооружений РФ на островах. Комментирует Армен Гаспарян

Протест США: Россия «отбирает» Курилы у Америки и Японии — лучшие системы вооружений РФ на островах. Комментирует Армен Гаспарян

Департамент обороны США [Пентагон] заявляет протест России. По утверждению американской стороны, РФ обязана убрать лучшие системы вооружение с Курильских островов [в частности, речь идет об С-400 и «Бастионах»].

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