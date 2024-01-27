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Борреля сравнили с персонажем советского мультфильма

Борреля сравнили с персонажем советского мультфильма

В Крыму главу дипломатии ЕС Борреля сравнили с зайцем из советского мультфильма Глава Крымского парламента Владимир Константинов сравнил верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с персонажем из советского мультфильма про храброго зайца.

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