Борреля сравнили с персонажем советского мультфильма

В Крыму главу дипломатии ЕС Борреля сравнили с зайцем из советского мультфильма Глава Крымского парламента Владимир Константинов сравнил верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с персонажем из советского мультфильма про храброго зайца.