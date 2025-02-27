НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Выручка Nvidia в прошлом квартале выросла на 78 % и превзошла ожидания аналитико...

Выручка Nvidia в прошлом квартале выросла на 78 % и превзошла ожидания аналитико...

Выручка Nvidia в прошлом квартале выросла на 78 % и превзошла ожидания аналитиковМногие инвесторы ждали квартальной отчётности Nvidia с некоторой тревогой, поскольку к традиционному тезису о неизбежности снижения спроса на ускорители вычислений добавлялся фактор DeepSeek, теоретически работающий в том же направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх