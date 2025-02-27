Выручка Nvidia в прошлом квартале выросла на 78 % и превзошла ожидания аналитико...

Выручка Nvidia в прошлом квартале выросла на 78 % и превзошла ожидания аналитиковМногие инвесторы ждали квартальной отчётности Nvidia с некоторой тревогой, поскольку к традиционному тезису о неизбежности снижения спроса на ускорители вычислений добавлялся фактор DeepSeek, теоретически работающий в том же направлении.
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