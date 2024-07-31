Олимпиада-2024, 1 августа, все медали дня: спортсмены разыграют 18 комплектов наград

Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Легкая атлетика Мужчины, ходьба, 20 км 8:30 Женщины, ходьба, 20 км 10:20 Стрельба Мужчины, винтовка, 50 м, три положения 10:30 Академическая гребля Женщины, двойки парные 11:30 Мужчины, двойки парные 11:42 Женщины, четверки 11:54 Мужчины, четверки 12:06 Парусный спорт Мужчины, скиф, медальная гонка 15:43 Женщины, скиф, медальная гонка 16:43 Дзюдо Женщины, до 78 кг 17:00 Мужчины, до 100 кг 17:00 Гребной слалом Мужчины, байдарки-одиночки 18:30 Спортивная гимнастика Женщины, многоборье 19:15 Фехтование Женщины, командная рапира 20:10 Плавание Женщины 200 м, баттерфляй 21:30 200 м, брасс 22:11 Эстафета 4х200 м, вольный стиль 23:03 Мужчины 200 м, спина 21:38 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.