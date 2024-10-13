Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 911 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь555 Гоа
    Подонок, он и есть поддонок ...Ложь Прилепина бе...
  • Татьяна Новикова
    Гнать всех отсюда всех подряд, ненавидят Россию и русских, а всё сюда лезут. Зачем нам здесь враги?От русских требую...
  • Егор П
    и чо?Вау-у! В Японии в...

От русских требуют быть с нелегалами помягче: Омбудсмен Таджикистана приравнял "обеспечение безопасности" России к нарушению прав человека

От русских требуют быть с нелегалами помягче: Омбудсмен Таджикистана приравнял "обеспечение безопасности" России к нарушению прав человека

ФОТО: Коллаж Царьграда Омбудсмен Таджикистана приравнял "обеспечение безопасности" России к нарушению прав человека, сославшись на некие сомнительные фотографии из Сети, подлинность которых подтвердить нельзя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Марина Смолькова
все они прекрасно знают, поэтому и отправляют к нам все отребье, которое самим не надо
Ответить
2 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Власти Таджикистана (по указке англосаксов) планомерно очищают свою страну от криминальных толп кишлачных ослоебов с их многочисленными родственниками! А Россию хотят превратить в огромную помойку, куда они сливают эти &quot;помои&quot; диких, необразованных людей, пропитанных ненавистью к России, готовых в любой момент всадить нож в спину РФ ! Неужели нашим властям все равно,?! Не у всех же дети и семьи живут в Лондонах и Майами!!! Может еще остались патриоты, кто любит свою Родину?
Ответить
31 мин.
ТН
Татьяна Новикова
Гнать всех отсюда всех подряд, ненавидят Россию и русских, а всё сюда лезут. Зачем нам здесь враги?
Ответить
26 мин.

Картина дня

наверх