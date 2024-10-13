От русских требуют быть с нелегалами помягче: Омбудсмен Таджикистана приравнял "обеспечение безопасности" России к нарушению прав человека

все они прекрасно знают, поэтому и отправляют к нам все отребье, которое самим не надо

ЮЮ

Юлия Юлия

Власти Таджикистана (по указке англосаксов) планомерно очищают свою страну от криминальных толп кишлачных ослоебов с их многочисленными родственниками! А Россию хотят превратить в огромную помойку, куда они сливают эти "помои" диких, необразованных людей, пропитанных ненавистью к России, готовых в любой момент всадить нож в спину РФ ! Неужели нашим властям все равно,?! Не у всех же дети и семьи живут в Лондонах и Майами!!! Может еще остались патриоты, кто любит свою Родину?