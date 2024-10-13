От русских требуют быть с нелегалами помягче: Омбудсмен Таджикистана приравнял "обеспечение безопасности" России к нарушению прав человека
ФОТО: Коллаж Царьграда
Омбудсмен Таджикистана приравнял "обеспечение безопасности" России к нарушению прав человека, сославшись на некие сомнительные фотографии из Сети, подлинность которых подтвердить нельзя.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
все они прекрасно знают, поэтому и отправляют к нам все отребье, которое самим не надо
Власти Таджикистана (по указке англосаксов) планомерно очищают свою страну от криминальных толп кишлачных ослоебов с их многочисленными родственниками! А Россию хотят превратить в огромную помойку, куда они сливают эти "помои" диких, необразованных людей, пропитанных ненавистью к России, готовых в любой момент всадить нож в спину РФ ! Неужели нашим властям все равно,?! Не у всех же дети и семьи живут в Лондонах и Майами!!!
Может еще остались патриоты, кто любит свою Родину?
Гнать всех отсюда всех подряд, ненавидят Россию и русских, а всё сюда лезут. Зачем нам здесь враги?
Свежие комментарии