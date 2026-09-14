Воронежская область на 59-м месте по безработице в 2026 году

Средняя зарплата в Воронежской области выросла до 88 166,8 рубля, несмотря на увеличение уровня безработицы на 0,2 процентного пункта за год.
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