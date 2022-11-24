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Бразилия — Сербия — 2:0, обзор матча Чемпионата мира по футболу 24.11.2022

На групповом этапе Чемпионата мира сборная Бразилии играла со сборной Сербии. Игра проходила на стадионе «Лусаил Айконик в городе Лусаил, и закончилась со счетом 2:0 в пользу сборной Бразилии.

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