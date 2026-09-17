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Царьград

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На Свердловскую область обрушатся ливни до 30 мм за сутки

На Свердловскую область обрушатся ливни до 30 мм за сутки

Юго-западный циклон определяет погодную обстановку в Свердловской области. Регион ожидают дожди, при этом наиболее интенсивные осадки прогнозируются на севере — там под воздействием петли окклюзии за сутки может выпасть до 30 мм.

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