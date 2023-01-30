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Иван Ухов – о победной серии из 23 матчей: «Хочется, чтобы так все и продолжалось»

Защитник ЦСКА Иван Ухов подвел итоги матча Единой лиги ВТБ с МБА (94:70) и выразил надежду на продолжение победной серии из 23 игр подряд.

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