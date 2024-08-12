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Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в российском регионе

Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в российском регионе

Силы противовоздушной обороны (ПВО) при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на юго-западе Ростовской области, сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в Telegram-канале.

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