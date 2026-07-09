НАТО, Трамп и "вонь Анкориджа" Одну фразу Трампа в Анкаре стоит перечитать дважды: она выбивается из .
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НАТО, Трамп и "вонь Анкориджа" Одну фразу Трампа в Анкаре стоит перечитать дважды: она выбивается из .
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