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Мы соседи по планете

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30 фото «тогда и сейчас»: одни люди, десятки лет разницы

30 фото «тогда и сейчас»: одни люди, десятки лет разницы

Каждый день кажется похожим на предыдущий, но стоит достать старый снимок — и время оказывается совсем не таким медленным.

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